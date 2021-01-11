Турин, Италия, , 08:57 — REGNUM Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду повторил рекорд по количеству голов за карьеру. В матче Серии А с «Сассуоло», который прошёл 10 января, он забил свой 759-й мяч.

Роналду повторил рекорд чешского форварда Йозефа Бицана, который в период с 1931 по 1955 год забил 759 голов.

Ранее Роналду превзошёл достижение бразильского форварда Пеле, на счету которого 757 голов в 812 официальных матчах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ювентус» одержал победу над «Сассуоло» со счётом 3:1.

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