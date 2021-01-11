Кросби, , 08:48 — REGNUM «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над клубом «Марин» в матче третьего раунда Кубка Англии. Встреча завершилась со счётом 5:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Тоттенхэма» хет-трик оформил нападающий Винисиус Мораис (24, 30, 37). Ещё по голу забили полузащитники Лукас Моура (32) и Алфи Девайн (60).

Отметим, что «Марин» выступает в первом западном дивизионе Северной премьер-лиги. Это восьмой по силе дивизион чемпионата Англии.

«Тоттенхэм» вышел в четвёртый раунд Кубка Англии, соперника в котором узнает соперника после жеребьёвки.