Москва, , 08:51 — REGNUM Облачная с прояснениями погода и температура воздуха −11… −9 °C ожидается в столице России 11 января, в понедельник. Об этом 11 января сообщает Гидрометцентр РФ.

Также в Москве возможны местами небольшой снег и гололедица. Ветер будет слабым, атмосферное давление составит 751 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 2020 год установил во всех федеральных округах Российской Федерации рекорд по теплу.