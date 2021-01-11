Вальядолид, Испания, , 08:39 — REGNUM «Валенсия» одержала победу над «Вальядолидом» в матче 18-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 1:0, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Валенсии» Карлос Солер на 76-й минуте. Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев провёл на поле весь матч и был заменён на 91-й минуте.

На сегодняшний день «Валенсия» занимает 13-е место в чемпионате Испании, в активе команды 19 очков. «Вальядолид» идёт на 16-м месте с 18 очками.