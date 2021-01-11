Рим, , 08:32 — REGNUM «Рома» сыграла вничью с «Интером» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:2, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На 17-й минуте полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини открыл счёт. Во втором тайме «Интер» сумел отыграться и выйти вперёд благодаря голам защитников Милана Шкриньяра (56) и Ашрафа Хакими (63).

Тем не менее «Рома» смогла уйти от поражения. Счёт сравнял защитник Джанлук Манчини на 86-й минуте матча.

На сегодняшний день «Рома» занимает третье место в чемпионате Италии, в активе команды 34 очка. «Интер» идёт на втором месте с 37 очками.

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