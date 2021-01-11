Кампала, , 06:17 — REGNUM Международный чемпионат по бадминтону пройдет в Уганде 25−28 февраля, заявил исполнительный директор угандской бадминтонной ассоциации Симон Мугаби агентству Синьхуа.

«В сезоне 2020 года ряд соревнований был отменен из-за пандемии COVID-19. Мы рады, что сможем провести у себя один из крупнейших турниров в Африке в первом квартале текущего года», — заявил он.

Мугаби подчеркнул, что чемпионат будет проходить при строгом соблюдении всех санитарных требований, чтобы не допустить возникновения вспышек коронавирусной инфекции. В частности, всем спортсменам и болельщикам, приезжающим в Уганду на мероприятия, будет необходимо предъявить отрицательный результат теста на выявление COVID-19 не позднее, чем за 72 часа до въезда в страну. Также всем прибывающим в Уганду будет необходимо сдать тесты.