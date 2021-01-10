Москва, , 21:00 — REGNUM Сборная России по лыжным гонкам одержала победу в командном зачёте многодневки «Тур де Ски».

В рейтинге учитывались лучшие результаты участников в каждой из восьми гонок, по два у мужчин и у женщин.

Так, для российской сборной в семи гонках учитывалось время победителя многодневки Александра Большунова, в шести — серебряного призёра Юлии Ступак, в пяти — Натальи Непряевой.

Также победить помогли результаты лыжников Татьяны Сориной, Яны Кирпиченко, Артёма Мальцева, Ивана Якимушкина, Дениса Спицова, Евгения Белова и Глеба Ретивых.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 января, российский лыжник Александр Большунов стал победителем общего зачета многодневной «Тур де Ски», заняв II место по итогам масс-старта на 10 км свободным стилем заключительного этапа марафона в итальянском Альпе Чермис.

Победителем масс-старта стал еще один представитель российской сборной Денис Спицов. Вторым пришел Александр Большунов, проигравший лидеру гонки 13,3 cек.

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