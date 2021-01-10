Грозный, , 20:00 — REGNUM Олег Иванов — полузащитник футбольного клуба «Ахмат» (Грозный) — расторг контракт с командой. Стороны договорились о прекращении сотрудничества, длившегося около девяти лет. Об этом 10 января сообщили на официальном сайте «Ахмата».

"Закончилась моя история с командой, но я не говорю «До свидания». … Горд и рад, что был частью этой истории! Каждому из вас желаю крепкого здоровья. Буду болеть за вас», — прокомментировал Иванов расторжение контракта.

Спортсмен выступал за «Ахмат» с 2012 г. За это время он провел в составе грозненской команды 243 матча.