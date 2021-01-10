Уфа, , 19:38 — REGNUM 10 января в Уфе прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между клубами «Салават Юлаев» (Уфа) и «Ак Барс» (Казань). Игра завершилась победой «Салавата Юлаева» — 7:3 (2:2, 1:1, 4:0), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У уфимцев покер оформил Теему Хартикайнен (21, 49, 57, 58 мин.). Также шайбы у хозяев забросили Александр Кадейкин, Сакари Маннинен, Джефф Плэтт. У казанцев забросили Стефан Да Коста, Данис Зарипов, Андрей Педан.

Итак, «Салават Юлаев» набрал в 45 матчах 56 очков и теперь занимает III место в Восточной конференции. «Ак Барс» (68 очков) после 44 матчей — на I позиции.

Стоит отметить, что Хартикайнен обновил личный рекорд по очкам за регулярный сезон в КХЛ. На его счету — 50 очков (21+29).