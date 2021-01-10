Рим, , 19:20 — REGNUM Лыжник Александр Большунов (Россия) стал победителем общего зачета многодневной «Тур де Ски», заняв II место по итогам масс-старта на 10 км свободным стилем заключительного этапа марафона в горнолыжном курорте Альпе Чермис (Италия).Победителем масс-старта стал еще один представитель российской сборной Денис Спицов (32 мин. 41 сек.). Вторым пришел Александр Большунов, проигравший лидеру гонки 13,3 cек., бронзу взял Морис Манифика (Франция), отстав от Спицова на 15,2 cек.

Четвертым пришел Иван Якимушкин, а пятым — Артем Мальцев.

После серебра на заключительном этапе в Италии Большунов второй раз подряд в карьере выиграл общий зачет гонки «Тур де Ски» с итоговым показателем 3 ч. 32 мин. 32,3 сек.