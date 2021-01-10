Берлин, , 16:52 — REGNUM На успешное выступление сборной России по биатлону в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе, эмоционально отреагировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Господи! Дождался!» — написал комментатор, опубликовав видео со своей реакцией на победу российской команды в соцсети Instagram.

Как передало ИА REGNUM, в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира (КМ) по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия), сборная России заняла первое место 10 января. Второе место заняла команда Норвегии, третье — национальная сборная Франции.

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