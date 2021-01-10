Лондон, , 15:43 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Челси» проявляет интерес к французскому защитнику команды «Лейпциг» Дайо Упамекано. Об этом 10 января сообщает Daily Mail.

По информации источника, команда из Лондона собирается вступить в борьбу за 22-летнего футболиста. При этом игроком также интересуются такие команды, как мюнхенская «Бавария», «Барселона» и мадридский «Реал».

Кроме того, отмечается, что сумма трансфера защитника может составить до €44 млн, текущий контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.

Отметим, в нынешнем сезоне Дайо Упамекано сыграл за «Челси» в 21 матче и отметился в них одним забитым мячом.