Абу-Даби, , 15:25 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала верх над представительницей Испании Паулой Бадосой в третьем круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби. Об этом 10 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спортсменка из России обыграла испанку в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:1.

Соперницы провели на корте 1 час 50 минут. За это время Кудерметова, занимающая 46-е место в рейтинге WTA, десять раз подала навылет, пять раз ошиблась при подаче и смогла реализовать семь брейк-пойнтов. Ее оппонентка, являющаяся 70-й ракеткой мира, за этот же период также пять раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта.

Отметим, в четвертьфинальном матче турнира WTA в Абу-Даби Вероника Кудерметова сыграет с победительницей матча между ещё одной российской спортсменкой — Екатериной Александровой, и представительницей Украины Элиной Свитолиной.