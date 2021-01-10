Оберхоф, Германия, , 15:24 — REGNUM Сборная России по биатлону стал победительницей в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира (КМ), который проходит в Оберхофе (Германия). Об этом 10 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

От сборной России в смешанной эстафете выступили Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, которые прошли дистанцию за 1 час 08 минут 21,7 секунды, без штрафных кругов с использованием семи дополнительных патронов.

Второе место заняла сборная Норвегии, представители которой отстали от российских спортсменов на +0,7 секунды и также прошли эстафету без штрафных кругов с использованием семи дополнительных патронов.

На третьем месте — национальная команда Франции, отставшая от победителей на +12,1 секунды, без штрафных кругов и с шестью дополнительными патронами.

Отметим, это первый раз в нынешнем сезоне, когда представители сборной России по биатлону занимают места на пьедестале на международных соревнованиях.