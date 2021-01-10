Хабаровск, , 14:42 — REGNUM Хабаровский хоккейный клуб «Амур» переиграл пекинскую команду «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 10 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске и закончилась победой хозяев со счетом 5:4.

В составе победителей голами отличились оформивший в матче дубль Матвей Заседа (10-я и 44-я минуты), Владимир Бутузов (27-я), Дмитрий Архипов (29-я) и Виктор Пьянов (59-я, в пустые ворота).

У гостей шайбы на свой счет записали канадские форвард Итан Верек (19-я), Спенсер Фу (49-я), американский нападающий Кори Кейн (57-я) и Люк Локхарт (60-я, при игре 6×4).

Отметим, по итогам встречи в активе «Амура» стало 36 очков, команда занимает десятое место в турнирной таблице Восточной Конференции КХЛ. У «Куньлуня» 27 очков и одиннадцатое место там же.