Москва, , 14:37 — REGNUM Российский конькобежец Денис Юсков, являющийся трехкратным чемпионом мира, в нынешнем сезоне закончил свои выступления на международном уровне. Об этом 10 января рассказал тренер спринтерской команды России Дмитрий Дорофеев.

«Мы не успеваем подготовиться (к чемпионату мира) в связи с травмой колена. Времени остается не так много, поэтому приняли решение пропустить турнир», — приводит слова Дорофеева ТАСС.

Также известно, что Юсков пропустит два этапа Кубка мира в Херенвене — 22−24 января и 29−31 января, которые пройдут перед чемпионатом мира.

Отметим, чемпионат мира по конькобежному спорту был перенесен из Пекина в Нидерланды из-за пандемии коронавируса.