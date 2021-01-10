Минск, , 14:15 — REGNUM Оснований для того, чтобы переносить матчи чемпионата мира (ЧМ) по хоккею 2021 из Минска, нет. Об этом 10 января заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1».

"Оснований для того, чтобы он (ЧМ-2021 по хоккею) не прошел, на миллиметр даже нет», — сказал белорусский лидер.

Также он добавил, что возможное перенесение турнира из столицы Белоруссии — это «позор полный» и подчеркнул, что белорусская сторона готова к проведению ЧМ.

Кроме того, Лукашенко отметил, что хоккейные арены Минска готовы принять матчи мирового хоккейного первенства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее некоторые общественные организации Европы обратились к Международной федерации хоккея (IIHF) с призывом перенести матчи ЧМ-2021 из-за якобы нестабильной ситуации в республике.