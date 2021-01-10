Абу-Даби, , 13:58 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Гасанова проиграла представительнице Испании Саре Соррибес-Тормо в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби. Об этом 10 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спортсменка из России уступила испанке в двух сетах со счетом 5:7, 3:6.

Матч продолжался в течение 2 часов 2 минут. За это время Гасанова ни разу не подала навылет, два раза ошиблась при подаче и смогла реализовать 4 из 7 возможных брейк-пойнтов. Ее оппонентка за этот же период также ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов.

Отметим, соперницей Сары Соррибес-Тормо в матче четвертьфинала турнира WTA в Абу-Даби станет украинская спортсменка Мартой Костюк, ранее обыгравшая Тамару Зиданшек из Словении.