Лондон, , 12:39 — REGNUM Уругвайский полузащитник лондонского футбольного клуба «Арсенал» Лукас Торрейра, который находится на правах аренды в мадридской команде «Атлетико», может перейти в ближайшем времени в чемпионат Италии. Об этом 10 января сообщает La Nazione.

По информации источника, руководство лондонской команды рассматривает вариант расторжения досрочно договора с «Атлетико» об аренде 24-летнего футболиста, который затем может перейти в аренду во флорентийский клуб «Фиорентина».

Отметим, Лукас Торрейра перешел в «Арсенал» из команды «Сампдория» за сумму около €30 млн в 2018 году.