Пекин, , 13:10 — REGNUM Гран-при Китая автогонок серии «Формула-1» в нынешнем сезоне может быть перенесен на вторую половину года. Об этом 10 января сообщил организатор китайского этапа Ибинь Янь, его слова приводит портал Autosport.

По словам Ибинь Яня, организаторы Гран-при Китая каждую неделю общаются с руководством «Формулы-1».

"Несмотря на то, что календарь составлен, я не уверен в том, что гонка сможет состояться в апреле. Мы планируем перенести ее на вторую половину года и подали официальный запрос об этом», — заявил он.

При этом в минувшем сезоне Гран-при Китая, как и ряд других этапов автогонок серии «Формула-1», был отменен из-за пандемии коронавируса. В 2021 году китайский этап автогонок намечен на 9−11 апреля.

Отметим, открытие нового сезона автогонок серии «Формула-1» намечено на 19−21 марта этапом Гран-при Австралии.