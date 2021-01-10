Мадрид, , 12:15 — REGNUM Матч с участием мадридского футбольного клуба «Реал» и команды из Памплоны «Осасуна» в рамках 18-го тура чемпионата Испании должен был быть перенесен из-за плохих погодных условий. Такое мнение 10 января высказал главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан, его слова приводит издание Marca.

По словам главного наставника «Реала», прошедший матч из-за непригодных погодных условий трудно назвать футболом.

«Матч нужно было перенести. Мы сделали на поле все, что смогли», — добавил Зидан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее клуб «Реал» и команда из Памплоны «Осасуна» разошлись миром в матче 18-го тура чемпионата Испании (0:0), игра проходила на заснеженном поле стадиона.