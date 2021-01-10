Лондон, , 11:46 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Куинз Парк Рейнджерс» («КПР»), выступающий в Чемпионшипе (второй по значимости дивизион английского футбола), взял в аренду нападающего команды «Вест Бромвич» Чарли Остина. Об этом 10 января сообщает пресс-служба «КПР».

Уточняется, что соглашение об аренде 31-летнего футболиста рассчитано до конца нынешнего сезона.

Отметим, Чарли Остин уже играл в составе «КПР» с 2013 по 2016 год. В текущем сезоне форвард сыграл за «Вест Бромвич» в семи матчах и не отметился в них никакими результативными действиями.