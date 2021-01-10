Флоренция, Италия, , 11:49 — REGNUM Испанский защитник флорентийского клуба «Фиорентина» Поль Лирола может в ближайшее время перейти в команду «Марсель». Об этом 10 января сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

Уточняется, что марсельский клуб уже почти договорился с руководством «Фиорентины» об аренде 23-летнего футболиста с правом последующего выкупа.

Отметим, в нынешнем сезоне Поль Лирола сыграл за флорентийскую команду в 12 матчах и отметился в них одной результативной передачей.