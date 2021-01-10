Лондон, , 10:52 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» проявляет интерес к бразильскому защитнику мадридской команды «Реал» Эдеру Милитао. Об этом 10 января сообщает издание AS.

По информации издания, в переходе 22-летнего защитника заинтересован главный тренер лондонской команды Жозе Моуринью, однако в «Реале» готовы отпустить игрока только на «выгодных условиях».

Отметим, Эдер Милитао играет в составе «Реала» с 2019 года и стал с командой чемпионом Испании и обладателем суперкубка страны. Также защитник играет в сборной Бразилии по футболу.