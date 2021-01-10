Индианаполис, США, , 10:52 — REGNUM Баскетбольный клуб «Финикс Санз» переиграл команду «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 10 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Бэнкерс Лайф-филдхаус» в Индианаполисе и закончилась победой гостей со счетом 117:125.

Наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард Микэл Бриджес, который набрал в матче 34 очка. Его коллега по клубу — защитник Девин Букер — принес «Санз» еще 25 очков.

В составе «Индианы» самым результативным оказался литовский центровой Домантас Сабонис, сумевший оформить в матче дабл-дабл с 28 очками и 22 подборами.

Отметим, в следующем матче «Финикс» 12 января проведет встречу с клубом «Вашингтон Уизардс», а «Индиана» в этот же день сыграет с клубом «Сакраменто Кингз».