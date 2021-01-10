Милуоки, США, , 10:50 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» обыграл команду «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 10 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Файсерв Форум» в Милуоки и закончилась победой хозяев со счетом 100:90.

Наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Милуоки» Крис Миддлтон, который набрал в матче 37 очков. Его коллега по клубу — форвард Бобби Портис — оформил во встрече дабл-дабл с 17 очками и 11 подборами.

В составе «Кливленда» самым результативным оказался центровой Андре Драммонд, также сумевший оформить в матче дабл-дабл с 26 очками и 24 подборами.

Отметим, в следующем матче «Милуоки» 12 января проведет встречу с клубом «Орландо Мэджик», а «Кливленд» в этот же день сыграет с клубом «Мемфис Гриззлиз».