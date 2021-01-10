Сакраменто, США, , 10:20 — REGNUM Баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Сакраменто Кингз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 10 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Голден Уан-центр» в Сакраменто и закончилась победой гостей со счетом 99:125.

Наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Портленда» Си Джей Макколлум, который набрал в матче 37 очков.

У «Сакраменто» самым результативным стал форвард Марвин Бэгли, сумевший набрать во встрече 15 очков.

Отметим, в следующем матче «Портленд» 12 января проведет встречу с клубом «Торонто Рэпторс», а «Сакраменто» в этот же день сыграет с клубом «Индиана Пэйсерс».