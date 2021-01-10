Даллас, США, , 09:51 — REGNUM Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» уверенно обыграл команду «Орландо Мэджик» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 10 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-центр» Далласе и закончилась победой хозяев со счетом 112:98.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник Тим Хардуэй-младший, который набрал в матче 36 очков. Его коллега по клубу — разыгрывающий Трей Берк — принес «Далласу» ещё 29 очков.

У «Орландо» самым результативным стал центровой Никола Вучевич, сумевший оформить во встрече далб-дабл с 30 очками и 15 подборами.

Отметим, в следующем матче «Даллас» 12 января проведет встречу с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Орландо» в этот же день сыграет с клубом «Милуоки Бакс».