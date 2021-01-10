Шарлотт, США, , 09:32 — REGNUM Баскетбольный клуб «Шарлотт Хонет» уверенно обыграл команду «Атланта Хоукс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 10 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Спектрум-центр» в Шарлотт и закончилась победой хозяев со счетом 115:103.

Наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Шарлотт» Терри Розир, который набрал в матче 23 очка. Его коллега по клубу — разыгрывающий Ламело Болл — оформил во встрече трипл-дабл с 22 очками, 12 подборами и 11 результативными передачами.

В составе «Атланты» самым результативным стал лёгкий форвард Кэмерон Реддиш, сумевший набрать за игру 21 очко.

Отметим, в следующем матче «Шарлотт» 12 января проведет встречу с клубом «Нью-Йорк Никс», а «Атланта» в этот же день сыграет с клубом «Филадельфия Сиксерс».