Рен, Франция, , 09:15 — REGNUM Футбольный клуб «Ренн» и команда «Лион» сыграли боевую ничью в матче 19-го тура чемпионата Франции. Об этом 10 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на поле стадиона «Роазон Парк» в Рене и закончилась с ничейным результатом 2:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились полузащитники Клеман Гренье (20-я минута) и Бенжамен Буриго (55-я).

У гостей голами отличились форвард Мемфис Депай (79-я) и немецкий защитник Джейсон Денайер (82-я).

Отметим, по итогам встречи «Лион» набрал 40 очков, команда лидирует в турнирной таблице французской Лиги 1. У «Ренна» 33 очка и пятое место.