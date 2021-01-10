Монако, , 08:59 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» уверенно с «сухим» счетом переиграл команду «Анже» в матче 19-го тура чемпионата Франции. Об этом 10 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на поле стадиона «Луи II» в Фонвьейе (Монако) и закончилась победой хозяев со счетом 3:0.

Голами в составе победителей отметились чилийский защитник Гильермо Марипан (40-я минута), немецкий нападающий Кевин Фолланд (72-я) и черногорский форвард Стеван Йоветич (81-я).

Российский хавбек «Монако» Александр Головин вышел на игровое поле на замену на 67-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.

Отметим, по итогам встречи «Монако» набрал 33 очка, что позволило команде подняться на четвертое место турнирной таблицы французской Лиги 1. У «Анже» 30 очков и седьмое место.