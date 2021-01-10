Манчестер, Великобритания, , 08:35 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» одержал верх над командой «Уотфорд» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Об этом 10 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «Олд Траффорд» в Манчестере и закончилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

Автором единственного во встрече гола стал полузащитник хозяев Скотт Мактоминай, который отличился уже на пятой минуте встречи.

Отметим, в текущем сезоне английской Премьер-лиги «МЮ» набрал 33 очка после 16 туров и находится на втором месте турнирной таблицы. У «Уотфорда» 37 очков и шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа (второй по значимости дивизион английского футбола).