Париж, , 08:26 — REGNUM Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» уверенно с «сухим» счетом победил команду «Брест» в матче 19-го тура чемпионата Франции. Об этом 10 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на парижском стадионе «Парк де Пренс» и закончилась победой хозяев со счетом 3:0.

Голами в составе победителей отличились итальянский форвард Мойзе Кин (16-я), аргентинский нападающий Мауро Икарди (81-я) и испанский полузащитник Пабло Сарабия (83-я).

При этом данный матч стал первой победной игрой для аргентинского специалиста Маурисио Почетинно в качестве главного тренера «ПСЖ».

Отметим, по итогам встречи в активе «ПСЖ» стало 40 очков, команда лидирует в турнирной таблице французской Лиги 1. У «Бреста» 33 очка и четвёртая строчка.