Милан, Италия, , 08:19 — REGNUM Футбольный клуб «Милан» уверенно с «сухим» счетом обыграл команду «Торино» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Об этом 10 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и закончилась в пользу хозяев со счетом 2:0.

Счет в матче открыл португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау на 25-й минуте встречи. Спустя несколько минут главный судья матча с использованием системы видеопомощи арбитрам (VAR) назначил пенальти в ворота «Торино», который успешно реализовал полузащитник Франк Кессье (36-я).

Отметим, по итогам встречи в активе «Милана» стало 40 очков, что позволяет команде продолжать лидировать в турнирной таблице итальянской Серии А. У «Торино» 12 очков и девятнадцатое место.