Памплона, Испания, , 08:08 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» и команда из Памплоны «Осасуна» разошлись миром в матче 18-го тура чемпионата Испании. Об этом 10 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Эль-Садар» в Памплоне и закончилась с ничейным результатом 0:0.

При этом встреча проходила в условиях заснеженного игрового поля. Первый тайм прошел почти без опасных моментов, а во втором, хотя гости больше владели мячом и сумели создать несколько опасных моментов у ворот соперника, они так и не смогли реализовать ни один из них.

Отметим, по итогам матча ав активе «Реала» стало 37 очков, что позволяет клубу занимать второе место турнирной таблицы испанской Примеры. У «Осасуны» 15 очков и девятнадцатое, предпоследнее место.