Балашиха, Московская область, , 20:51 — REGNUM «Авангард» (Омск) одержал победу над «Металлургом» (Магнитогорск) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Балашихе прошла 9 января — результат 4:2 (3:0, 0:1, 1:1), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шайбы у «Авангарда» забросили Денис Зернов (15 мин.), Рид Буше (17), Илья Ковальчук (20), Корбэн Найт (60).

У «Металлурга» отличились Андрей Чибисов (34), Егор Мартынов (50).

Голкипер омской команды Шимон Грубец отразил 34 броска из 36.

Сейчас «Авангард» занимает II место в турнирной таблице Восточной конференции с 62 очками. «Металлург» (55 очков) — на III строчке.