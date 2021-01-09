Стокгольм, , 20:41 — REGNUM Александр Лакерник — вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) — сообщил 9 января, что чемпионат мира (ЧМ) по фигурному катанию 2021 г. перенести в Россию из Швеции «юридически невозможно».

«Россия, конечно, справилась бы с этой задачей. … Но, к сожалению, юридически это невозможно из-за недавнего решения Спортивного арбитражного суда», — цитирует Лакерника РБК-Спорт.

Ранее Федерация фигурного катания Швеции из-за пандемии коронавируса объявила об отмене до конца сезона национальных турниров. Данное решение поставило под вопрос проведение ЧМ, который должен пройти с 22 по 28 марта в Стокгольме.

После этого ряд известных российских тренеров заявили, что турнир можно было бы провести в РФ.