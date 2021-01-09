Берлин, , 19:56 — REGNUM «Шальке» нанес крупное поражение «Хоффенхайму» в матче 15 тура чемпионата Германии по футболу (Бундеслига). Гельзенкирхенцы на своем поле одержали победу — 4:0, которая стала первой в текущем розыгрыше. Об этом 9 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

После этой встречи команда Кристиана Гросса набрала 7 очков и переместилась на 17 место в турнирной таблице. Гости с 15 очками — на 14 строчке.

Отметим, что команда «Шальке» прервала 30-матчевую серию без побед, длившуюся с января 2020 г.

Голы забили: Хоппи, 42, 57, 63, Арит, 80.