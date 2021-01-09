Москва, , 19:46 — REGNUM «Динамо» (Москва) обыграло «Динамо» (Минск) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) — в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Москве прошла 9 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шайбы в матче забросили Андрей Миронов (4 мин.), а также Иван Муранов (30).

Александр Еременко — голкипер московского клуба — отразил 28 бросков и провел третий «сухой» матч в сезоне и 60-й в регулярных чемпионатах КХЛ.

«Динамо» (Москва) занимает IV место в Западной конференции, «Динамо» (Минск) — пятое.