Москва, , 19:01 — REGNUM Виктор Онопко — бывший член тренерского штаба ЦСКА — сообщил, что увольнение из команды стало для него «потрясением», «уход из ЦСКА более чем удивил». В интервью «Чемпионат.com» 9 января он отметил, что ему было неприятно то, каким образом объявили о завершении сотрудничества.

«В декабре был последний матч года, все пожелали друг другу хорошего отдыха, договорились встретиться 17 января… Я улетел к своей семье в Испанию. А 28 декабря мне звонит утром гендиректор Роман Бабаев и говорит, что мой контракт не будет продлен», — заявил он и добавил, что в команде к нему не возникало нареканий по работе, и преподнесенная в таком виде новость об увольнении стала «неприятным сюрпризом».

Онопко покинул тренерский штаб ЦСКА в декабре вместе с Сергеем Овчинниковым по истечении срока контракта. В команде он отработал 11 лет.