Москва, , 18:47 — REGNUM 25-летний Йоррит Хендрикс — футболист ПСВ из Эйндховена и сборной Нидерландов, полузащитник — продолжит карьеру в «Спартаке» (Москва), передает 9 января Voetbal International.

Официально о переходе должно быть объявлено до 11 января.

«Заключение сделки зависит от медосмотра», — добавил директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.

Отметим, что Хендрикс не попал в заявку ПСВ на матч чемпионата Нидерландов против «Аякса» 10 января — он должен пройти медосмотр для перехода в состав «красно-белых».

Хендрикс отыграл 16 матчей в чемпионате Нидерландов в нынешнем сезоне.