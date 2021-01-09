Санкт-Петербург, , 17:48 — REGNUM Нападающий «Фиорентины» (Италия) Кристиан Куаме может продолжить карьеру в чемпионате России (ЧР) по футболу. Клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) проявляет интерес к 23-летнему форварду, пишет 9 января Firenze Viola.

На счету Куаме в нынешнем сезоне — 15 матчей в Серии А, один гол, одна голевая передача.

Ранее, по данным Firenzeviola. it, интерес к форварду проявил «Локомотив» (Москва). Источник утверждает, что «железнодорожники» готовы заплатить 15 млн евро.

Отметим, что контракт нападающего с клубом рассчитан до 2024 г. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 14 млн евро.