Рим, , 17:32 — REGNUM Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев (депутат Госдумы РФ, фракция «Справедливой России») 9 января прокомментировал статью швейцарского издания Blick, в которой приводятся рассуждения о чистоте российских лыжников на «Тур де Ски».

По его словам, причина санкций против российского спорта — это конкуренция: спортственов из России сразу начинают травить в вопросе допинга после каждого успеха.

«Наши спортсмены на крупных международных соревнованиях всегда являются одними из лидеров … Поэтому эта истерика, которая постоянно разворачивается после достижений российских спортсменов, совершенно необоснованна», — отметил он в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

»…В сборной Норвегии все — астматики, такое может быть?.. Если есть какие-то нарушения у наших спортсменов, тогда пусть соответствующие органы принимают объективное решение, а такие публикации неуместны», — добавил он.

Ранее швейцарское издание обнародовало материал об успехах российских лыжников на «Тур де Ски» с заголовком «Все эти русские чисты?».