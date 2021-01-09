Абу-Даби, , 15:49 — REGNUM Российская теннисистка Вера Звонарева уступила представительнице Украины Элине Свитолиной в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби. Об этом 9 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спортсменка из России проиграла украинской теннисистке в двух сетах со счетом 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Звонарева один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать один брейк-пойнт. Ее оппонентка, являющаяся пятой ракеткой мира, за это же время подала навылет два раза, два раза ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

Отметим, в третьем круге турнира WTA в Абу-Даби Элина Свитолина сыграет её с одной российской спортсменкой — Екатериной Александровой.﻿