Абу-Даби, , 15:45 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова переиграла представительницу Великобритании Хитер Уотсон в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби. Об этом 9 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спортсменка из России переиграла британскую теннисистку в трех сетах со счетом 7:5, 6:7 (7), 6:3.

Соперницы провели на корте 2 часа 32 минуты. За это время Александрова 17 раз подала навылет, допустила 13 двойных ошибок и смогла реализовать пять брейк-пойнтов. Ее оппонентка за это же время подала навылет восемь раз, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта.

По итогам встречи счет личных встреч теннисисток стал 2:1 в пользу российской спортсменки.

Отметим, в третьем круге турнира WTA в Абу-Даби Екатерина Александрова встретится с представительницей Украины Элиной Свитолиной.﻿