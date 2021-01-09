Лондон, , 15:35 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Арсенал» может вернуть своего французского полузащитника Маттео Гендузи, который находится на правах аренды в берлинской команде «Герта». Об этом 9 января сообщает Bild.

При этом 21-летний футболист был направлен в аренду в берлинский клуб после того, как у него возник конфликт с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой.

По информации источника, лондонская команда может отозвать игрока для того, чтобы он поборолся за место в основном составе или для того, чтобы его продать для увеличения своего трансферного бюджета.

Отметим, в текущем сезоне Маттео Гендузи сыграл в составе «Герты» в девяти матчах и отметился в них двумя забитыми мячами.