Рим, , 14:20 — REGNUM Шведская лыжница Фрида Карлссон снялась с многодневной гонки «Тур де Ски» по состоянию здоровья. Об этом 9 января сообщает Aftonbladet.

Уточняется, что 21-летняя спортсменка приняла такое решение вместе с членами тренерского штаба и врачами сборной Швеции по лыжным гонкам после разминки, которая состоялась утром 9 января перед спринтерской гонкой в Валь-ди-Фьемме.

«К сожалению, в этом году она (Карлссон) не может продолжить выступления на «Тур де Ски». Мы теряем отличное место на пьедестале, но ее собственные мысли таковы, что сейчас, учитывая чемпионат мира, лучше всего бросить выступления. Чтобы не рисковать до конца сезона, самым разумным решением будет отменить соревнования», — заявил по этому поводу менеджер шведской сборной Андерс Быстрём.

Отметим, Фрида Карлссон шла на третьем месте в общем зачете многодневки «Тур де Ски» в нынешнем году. Первой в общем зачете является представительница США Джессика Диггинс, второй — российская лыжница Юлия Ступак.