Ливерпуль, Великобритания, , 14:18 — REGNUM Футбольный клуб «Ливерпуль» не спешит предлагать новое соглашение своему египетскому нападающему Мохамеду Салаху. Об этом 9 января сообщает Daily Star.

По информации издания, в настоящее время руководство ливерпульской команды не считает вопрос продления контракта с 28-летним футболистом приоритетным для себя.

При этом действующее соглашение с игроком рассчитано до лета 2023 года.

Отметим, в нынешнем сезоне Мохамед Салах провел в составе «Ливерпуля» 25 матчей, отметившись в них 17 забитыми маячками и четырьмя голевыми пасами.