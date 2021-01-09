Абу-Даби, 9 января 2021, 13:57 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина автоматически прошла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби. Об этом 9 января сообщает пресс-служба WTA.
Уточняется, что спортсменка из России прошла в третий круг после того, как ее соперница в матче второго круга — чешская спортсменка Каролина Мухова, снялась с данного турнира.
Отметим, соперницей Касаткиной в третьем круге турнира WTA в Абу-Даби станет представительница Казахстана Елена Рыбакина.