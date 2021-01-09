Нур-Султан, , 13:53 — REGNUM Баскетбольный клуб из Нур-Султана «Астана» переиграл краснодарскую команду «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ. Об этом 9 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Велотрек Сарыарка» в Нур-Султане и закончилась победой хозяев со счетом 86:82.

Самым результативным игроком встречи стал литовский разыгрывающий «Астаны» Мантас Калниетис, который набрал за игру 18 очков.

У гостей наиболее результативным оказался американский центровой Реджи Линч, оформивший в матче дабл-дабл с 17 очками и 11 подборами.

Отметим, это четвертая победа «Астаны» в новом сезоне Единой лиги ВТБ, клуб находится на десятой строчке турнирной таблицы. Для «Локомотива-Кубани» это пятое поражение в 13 матчах, команда занимает пятое место.